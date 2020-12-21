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Türkiye tüketici güven endeksi Aralık’ta aylık bazda sabit kaldı

Pazartesi, 21 Aralık 2020 16:54:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Kasım ayında 80,1 puan olan tüketici güven endeksi*, Aralık ayında değişim göstermeyerek 80,1 puan seviyesinde kaldı. Ülkede tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık bazda %2,2 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Aralık ayında, Kasım ayına göre %0,3 düşüşle 60,9 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %5,2 artışla 82,9 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %3,9 oranında düşüşle 36,1 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %3,8 düşerek 92,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %9,8 düşüşle 11,9 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,3 artışla 9,7 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  tüketim  |  benzer haberler »


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