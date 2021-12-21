Türkiye tüketici güven endeksi Aralık’ta aylık %3,1 düştü

Salı, 21 Aralık 2021 12:09:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Kasım ayında 71,1 puan olan tüketici güven endeksi*, Aralık ayında aylık bazda %3,1 düşüş göstererek 68,9 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık bazda %7,3 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Aralık ayında, Kasım ayına göre %3,1 düşüşle 44 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %2,2 düşüşle 66,7 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Aralık ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %26,9 oranında düşüşle 28,2 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %1,9 düşerek 89,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %10,7 düşüşle 10 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %1,6 artışla 9 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.