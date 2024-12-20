Türkiye tüketici güven endeksi Aralık’ta aylık %1,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Kasım ayında 79,8 puan olan tüketici güven endeksi*, Aralık ayında %1,9 artışla 81,3 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Kasım ayında %1 gerilemişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 artışla 49,6 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %4 artışla 76,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Aralık ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %8,2 artışla 60,8 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %4,1 artışla 102,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %7,2 artışla 21,3 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %12 artışla 12,1 puan seviyesine çıktı.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.