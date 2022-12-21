Türkiye tüketici güven endeksi Aralık ayında aylık %1,3 düştü

Çarşamba, 21 Aralık 2022 12:08:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Kasım ayında 76,6 puan olan tüketici güven endeksi*, Aralık ayında aylık %1,3 düşüş göstererek 75,6 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Kasım ayında aylık %0,6 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,3 düşüşle 48 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %4 düşerek 77,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Aralık ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %13,5 artışla 48,4 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,7 artışla 92,6 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %3,7 düşüşle 13,4 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %14,6 düşerek 9,2 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.