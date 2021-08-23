Türkiye tüketici güven endeksi Ağustos’ta aylık %1,6 düştü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 10:58:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Temmuz ayında 79,5 puan olan tüketici güven endeksi*, Ağustos ayında aylık bazda %1,6 düşüş göstererek 78,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık bazda %2,7 düşmüştü.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre %1,7 düşüşle 52,8 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık bazda %9,6 düşüşle 75,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya göre %4,2 oranında artışla 38,5 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %0,7 artarak 97,7 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %1,3 düşüşle 13,8 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %10,4 düşüşle 8,3 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.