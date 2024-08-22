Türkiye tüketici güven endeksi Ağustos ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, Temmuz ayında 75,9 puan olan tüketici güven endeksi*, Ağustos ayında %0,6 artışla 76,4 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %3,1 gerilemişti.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,7 artışla 43,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %1 artışla 71,5 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %4,3 artışla 46,8 puan seviyesinde yer alırken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2,3 düşüşle 94,3 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %4,4 düşüşle 18,6 puan olurken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %5,6 artışla 11 puan seviyesinde kaydedildi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.