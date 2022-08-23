Türkiye tüketici güven endeksi Ağustos ayında aylık %6,1 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 10:27:17 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, bu yılın Temmuz ayında 68 puan olan tüketici güven endeksi*, Ağustos ayında aylık %6,1 artış göstererek 72,2 puan seviyesinde yer aldı. Ülkede tüketici güven endeksi Temmuz ayında aylık %7,4 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre, Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %12,5 artışla 45,5 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki on iki aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %2,7 artarak 72,8 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu önceki aya kıyasla %9,6 artışla 31 puan seviyesinde yer alırken, gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi geçen aya göre %2,4 artışla 89,8 puan oldu.

Yeni otomobil alma ihtimali gelecek on iki ay içinde %12,5 artışla 10,6 puan olurken, gelecek on iki ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %4,6 artarak 6,6 puan seviyesinde kaydedildi.

* Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.