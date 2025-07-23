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Türkiye tüketici güven endeksi 2025’in Temmuz ayında %1,8 düştü

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 15:35:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan aylık tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre bu yılın Haziran ayında 85,1 puan olan tüketici güven endeksi*, bu yılın Temmuz ayında aylık %1,8 düşerek 83,5 puan seviyesinde yer aldı. Tüketici güven endeksi Haziran ayında %0,3 artmıştı.

Tüketici eğilimine ilişkin soru bazında endekslere göre Türkiye’de tüketicilerin mevcut döneme yönelik genel ekonomik durum endeksi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %5,8 düşüşle 53,2 puan seviyesinde yer aldı. Önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum endeksi de aylık %4,2 düşüşle 79 puan seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu bir önceki aya kıyasla %3,6 düşüşle 49,4 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma ihtimali endeksi Haziran ayına kıyasla %0,3 azalışla 102,3 puan seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında yeni otomobil alma ihtimali gelecek 12 ay içinde %7,3 düşerek 25,3 puan seviyesine gerilerken, gelecek 12 ay içinde yeni bir konut alma veya inşa ettirme ihtimali endeksi aylık %0,8 düşerek 14,5 puan seviyesine geriledi.

*Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu göstermektedir.


Etiketler: Türkiye Avrupa Tüketim 

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