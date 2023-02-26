Türkiye ithal yassı mamule getireceği ek vergileri Nisan ayına erteledi

Pazar, 26 Şubat 2023 12:49:07 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye, bazı yassı ürünlere getireceği ilave ithalat vergilerini erteledi. 27 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre 1 Mart itibarıyla bazı ürünlere uygulanan ithalat vergileri artırılacaktı. Yeni açıklamayla birlikte vergi oranlarındaki artış 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

Konteyner konut inşasına, elektrik üreten sistemlerin tedarik edilmesine ve hasarlı olan sistemlerin onarılmasına yönelik ciddi gereksinimler gibi sıcak rulo sac üreticileri ile haddeciler dahil olmak üzere tüm tedarikçilerin yerel piyasadan aldığı çoğunlukla deprem kaynaklı talep göz önüne alındığında söz konusu erteleme piyasa tarafından bekleniyordu, ancak beklenti verginin üç ila altı aylığına ertelenmesi yönündeydi. Küresel piyasada 1 Nisan’a kadar teslimatı yapılabilecek yassı malzeme bulunmadığından vergi oranlarındaki artışın ertelenmesinin yeni alımlara sebep olması beklenmiyor. SteelOrbis’in görüştüğü bir tedarikçi, “En erken Mayıs teslimatlı malzeme bulunabildiğinden söz konusu erteleme yeni bağlantılar anlamında bir değişikliğe yol açmayacak,” yorumunu yaptı.

Yeni açıklanan kararla birlikte alıcılar daha önce yaptıkları ithalat bağlantılarını mevcut vergi oranları üzerinden teslim almış olacak, bu da dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat yapan alıcıların söz konusu ürünleri ihraç edemedikleri takdirde yine eski oranlardan vergi ödeyecekleri anlamına geliyor.

Öte yandan depremden etkilenen bölgelerdeki üreticiler kademeli olarak üretime başlasalar da arz doğal olarak hala yetersiz seviyelerde yer alıyor.

1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.