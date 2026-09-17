Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026'nın Eylül ayı başında %1,2 düştü

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 10 Eylül itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, Ağustos ayının sonunda (21-31 Ağustos) kaydedilen yatay seyrin ardından 31 Ağustos'a kıyasla %1,2 düşüşle 9,59 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayının ilk on gününde çelik talebi hafif iyileşirken, piyasa oyuncularının beklentilerinin altında kalmaya devam etti.

10 Eylül itibarıyla yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve inşaat demiri stokları 31 Ağustos'a kıyasla sırasıyla %1,7, %0,7 ve %2 düşerken, orta kalınlıkta sac stokları %0,9 arttı. Filmaşin stokları ise aynı dönemde değişmedi.