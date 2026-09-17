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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026'nın Eylül ayı başında %1,2 düştü

Perşembe, 17 Eylül 2026 10:36:43 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 10 Eylül itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları, Ağustos ayının sonunda (21-31 Ağustos) kaydedilen yatay seyrin ardından 31 Ağustos'a kıyasla %1,2 düşüşle 9,59 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayının ilk on gününde çelik talebi hafif iyileşirken, piyasa oyuncularının beklentilerinin altında kalmaya devam etti.

10 Eylül itibarıyla yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve inşaat demiri stokları 31 Ağustos'a kıyasla sırasıyla %1,7, %0,7 ve %2 düşerken, orta kalınlıkta sac stokları %0,9 arttı. Filmaşin stokları ise aynı dönemde değişmedi.

Etiketler: Filmaşin Levha İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

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Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

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Boy 3.000 mm
 
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Sıcak Haddelenmiş Levha

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Genişlik 1.000 mm
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