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Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Ağustos sonunda değişmedi

Perşembe, 03 Eylül 2026 10:14:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 31 Ağustos itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 20 Ağustos'a kıyasla değişmeyerek 9,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ağustos ayının ortasında (11-20 Ağustos) ise stoklarda %1,5 düşüş kaydedilmişti.

Geleneksel olarak talebin cansız olduğu sezonda çelik talebinin düşük seyretmesi ve Çin'i etkileyen tayfunlar, söz konusu dönemde nihai mamul stoklarının artmasına katkıda bulundu.

31 Ağustos itibarıyla sıcak rulo sac stokları 20 Ağustos'a kıyasla düşerken, orta kalınlıktaki levha stokları değişiklik göstermedi. Soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları ise aynı tarihe kıyasla sırasıyla %0,7, %2,4 ve %0,5 arttı. 

Etiketler: Filmaşin Levha Soğuk Rulo Sac İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 15 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

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