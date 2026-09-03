Çin'de başlıca nihai mamul stokları 2026 Ağustos sonunda değişmedi

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 31 Ağustos itibarıyla Çin'in 21 büyük şehrinde beş ana nihai mamul ürününün toplam yerel stokları 20 Ağustos'a kıyasla değişmeyerek 9,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ağustos ayının ortasında (11-20 Ağustos) ise stoklarda %1,5 düşüş kaydedilmişti.

Geleneksel olarak talebin cansız olduğu sezonda çelik talebinin düşük seyretmesi ve Çin'i etkileyen tayfunlar, söz konusu dönemde nihai mamul stoklarının artmasına katkıda bulundu.

31 Ağustos itibarıyla sıcak rulo sac stokları 20 Ağustos'a kıyasla düşerken, orta kalınlıktaki levha stokları değişiklik göstermedi. Soğuk rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları ise aynı tarihe kıyasla sırasıyla %0,7, %2,4 ve %0,5 arttı.