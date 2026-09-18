Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla 144,405 milyon mt ve 33,831 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, sıcak rulo sac üretimi yıllık %4,6 düştü ve soğuk rulo sac üretimi %6,5 arttı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk sac üretimi sırasıyla 17,724 milyon mt ve 4,407 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %5,9 düşerken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %10,7 arttı. Her iki ürünün üretimi de aylık %0,8 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında Çin yerel piyasasında sıcak rulo sac fiyatları genel olarak yükseliş trendinde seyretti. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları ay içerisindeki en düşük seviyesini 4-6 Ağustos tarihlerinde 3.345 RMB/mt (495$/mt) ile görürken, 31 Ağustos'ta 3.475 RMB/mt (514$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı.