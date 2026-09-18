 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4,6 düştü

Cuma, 18 Eylül 2026 10:05:16 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretimi sırasıyla 144,405 milyon mt ve 33,831 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, sıcak rulo sac üretimi yıllık %4,6 düştü ve soğuk rulo sac üretimi %6,5 arttı.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in sıcak rulo sac ve soğuk sac üretimi sırasıyla 17,724 milyon mt ve 4,407 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Sıcak rulo sac üretimi yıllık %5,9 düşerken, soğuk rulo sac üretimi yıllık %10,7 arttı. Her iki ürünün üretimi de aylık %0,8 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında Çin yerel piyasasında sıcak rulo sac fiyatları genel olarak yükseliş trendinde seyretti. SteelOrbis verilerine göre sıcak rulo sac fiyatları ay içerisindeki en düşük seviyesini 4-6 Ağustos tarihlerinde 3.345 RMB/mt (495$/mt) ile görürken, 31 Ağustos'ta 3.475 RMB/mt (514$/mt) ile ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Etiketler: Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 15 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 2,5 mm
Genişlik 1.000 mm
Boy 2.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Çin'in sıcak rulo sac üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %4,5 geriledi

21 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,8 düştü

06 Oca | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %2 düştü

24 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %0,1 düştü

04 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım ortasında %1,3 düştü

26 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %1 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,2 düştü

05 Kas | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ortasında %4,2 düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim ayının başında %2 arttı

15 Eki | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %7,9 düştü

10 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis