Türkiye yassı mamuldeki ithalat vergilerini yükseltti

Cumartesi, 28 Ocak 2023 12:40:23 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye bazı yassı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini revize etti.

Buna göre alaşımsız sıcak rulo saca uygulanan vergi %9’dan %15’e, alaşımlı sıcak rulo saca uygulanan vergi %6’dan %13’e çıktı. Levha ithalatında %9-10-15 seviyelerinde bulunan gümrük vergisi %15-20 seviyelerine yükseltildi. Alaşımsız soğuk rulo sacdaki vergi %10’dan %17’ye çıkarken, paslanmaz tarafında hem sıcak rulo sac hem de soğuk rulo saca uygulanan vergi oranları sabit kaldı.

Öte yandan haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı %6’dan %13’e yükseltilirken, beyaz eşya üreticilerinin yaptığı soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı %7’den %15’e çıktı.

Yassı mamul ürünlerine yönelik mevcut ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.