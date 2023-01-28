Türkiye yassı mamuldeki ithalat vergilerini yükseltti

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye bazı yassı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini revize etti.
Buna göre alaşımsız sıcak rulo saca uygulanan vergi %9’dan %15’e, alaşımlı sıcak rulo saca uygulanan vergi %6’dan %13’e çıktı. Levha ithalatında %9-10-15 seviyelerinde bulunan gümrük vergisi %15-20 seviyelerine yükseltildi. Alaşımsız soğuk rulo sacdaki vergi %10’dan %17’ye çıkarken, paslanmaz tarafında hem sıcak rulo sac hem de soğuk rulo saca uygulanan vergi oranları sabit kaldı.
Öte yandan haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı %6’dan %13’e yükseltilirken, beyaz eşya üreticilerinin yaptığı soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı %7’den %15’e çıktı.
Yassı mamul ürünlerine yönelik mevcut ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.
|
Ürün
|
Yeni vergi oranı (%)
|
Sıcak rulo sac (Haddeciler ve kaynaklı boru üreticileri için)
|
13
|
Soğuk rulo sac (Beyaz eşya üreticileri için)
|
15
|
Alaşımsız sıcak rulo sac
|
15
|
Alaşımlı sıcak rulo sac
|
13
|
Alaşımsız soğuk rulo sac
|
17
|
15-20
|
20
|
Boyalı sac
|
20
|
Silisli sac
|
6
|
Teneke
|
20
|
8
|
2