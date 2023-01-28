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Türkiye yassı mamuldeki ithalat vergilerini yükseltti

Cumartesi, 28 Ocak 2023 12:40:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye bazı yassı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini revize etti.  

Buna göre alaşımsız sıcak rulo saca uygulanan vergi %9’dan %15’e, alaşımlı sıcak rulo saca uygulanan vergi %6’dan %13’e çıktı. Levha ithalatında %9-10-15 seviyelerinde bulunan gümrük vergisi %15-20 seviyelerine yükseltildi. Alaşımsız soğuk rulo sacdaki vergi %10’dan %17’ye çıkarken, paslanmaz tarafında hem sıcak rulo sac hem de soğuk rulo saca uygulanan vergi oranları sabit kaldı.

Öte yandan haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı %6’dan %13’e yükseltilirken, beyaz eşya üreticilerinin yaptığı soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı %7’den %15’e çıktı.

Yassı mamul ürünlerine yönelik mevcut ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün

Yeni vergi oranı (%)

Sıcak rulo sac (Haddeciler ve kaynaklı boru üreticileri için)

13

Soğuk rulo sac (Beyaz eşya üreticileri için)

15

Alaşımsız sıcak rulo sac

15

Alaşımlı sıcak rulo sac

13

Alaşımsız soğuk rulo sac

17

Levha

15-20

Galvanizli sac

20

Boyalı sac

20

Silisli sac

6

Teneke

20

Paslanmaz soğuk rulo sac

8

Paslanmaz sıcak rulo sac

2

 


Etiketler: soğuk rulo sac Levha sıcak rulo sac Galvanizli Paslanmaz Kaplamalı Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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