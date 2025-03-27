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Türkiye Güney Kore’den ithal kalın levhada damping tespit etti

Perşembe, 27 Mart 2025 16:50:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Türkiye, Güney Kore’den ithal rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş yassı çeliğe (kalın levha) yönelik başlattığı soruşturmasındaki nihai tespitlerini bildirdi.

1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Güney Koreli üreticilerden ithal edilen kalın levhanın dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi. Bununla birlikte Güney Kore’den söz konusu ürün ithalatının 2021’den 2023 yılına kadar %62 oranında arttığı ve Güney Kore menşeli ürün ithalatının genel kalın levha ithalatı içerisindeki payının %19’dan %23’e çıktığı görüldü.

Soruşturma raporuna göre CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları, POSCO için %4,37, Hyundai Steel için %4,34 ve diğer Güney Koreli üreticiler için %9,40 oranlarında yer alıyor.

Rapor ilgili tarafların görüşüne sunuldu. Görüşlerin alınmasının ardından yapılacak nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin karar alınması için İthalatta Haksız Rekabet Değerlendirme Kurulu’na sunulacak. 

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51, 7208.52, 7225.99, 7208.90.80, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.11, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7211.14.00.31.00, 7211.14.00.39.00, 7211.19.00.21.00, 7211.19.00.29.00, 7225.40.40.00.00 ve 7225.40.60.00.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler 

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