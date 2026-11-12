Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Eylül ayında aylık %2,8 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %2,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 655.951 mt'a kıyasla %1,2 düşüşle 648.214 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,7'si iç piyasaya, kalan %27,3'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Eylül ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,5 ve yıllık %0,5 düşüşle 630.118 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %9,0 ve yıllık %10,8 düşüşle 1,07 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %30,8'i iç piyasaya, %69,2'si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %16,1 ve yıllık %12,9 düşüşle 1,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.