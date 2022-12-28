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Türkiye çelik sektörünün kapasite kullanım oranı %50’ye geriledi

Çarşamba, 28 Aralık 2022 12:21:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik, bakır ve alüminyum dahil olmak üzere Türkiye’deki birçok sektörün kapasite kullanım oranları AB’deki resesyon beklentileri ve ülkedeki yüksek enerji maliyetleri nedeniyle %70’in altına indi. EKONOMİ gazetesine konuşan sektör temsilcileri, çelik sektörünün kapasite kullanım oranının %50’ye gerilediğini ifade etti. Temsilciler başlıca sektörlerde enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçıların rekabet gücünün korunabilmesi için hükümetten önlem almasını istedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, kapasite kullanım oranlarındaki düşüşün küresel çelik talebinin daralması ve enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını söyledi. Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünün mevcut doğal gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle toparlanamayacağını belirten Yayan, rakip ülkelerde enerji fiyatlarının hükümet destekleriyle gerilediğini, Türkiye çelik sektörünün ise desteği olmadığını söyledi. Veysel Yayan ülkedeki enerji fiyatlarının küresel fiyatlara paralel olarak gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ana metal sanayisinin genel kapasite kullanımı Kasım ayında %75,3’e ve Aralık ayında %75,1’e geriledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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