Türkiye AB’den ithal sıcak saca antidamping vergisi soruşturması başlatacak

Salı, 29 Aralık 2020 17:07:37 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, Türkiye Ticaret Bakanlığı, yerel üreticilerin AB’den ithal sıcak saca yönelik antidamping vergisi soruşturması başlatılması talebini değerlendiriyor. Antidamping vergisi soruşturmasının başlatılmasına ilişkin karar onaylandığında resmi gazetede yayımlanacak.

AB bir süredir Türkiye’nin bölgeye yaptığı sıcak sac ihracatını çeşitli ticaret önlemleriyle engellemeye çalışıyor. Bu ayın ortasında Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal sıcak saca %4,8-7,6 aralığında geçici antidamping vergisi uygulamaya karar verdi. Öte yandan, aynı ürün için bu yıl Haziran ayında başlatılan telafi edici vergi soruşturması da devam ediyor ve ön sonuçların yakında açıklanması bekleniyor. AB, 2019 yılının Şubat ayında AB dışından yapılan çeşitli çelik ürünlerinin ithalatına kota uygulamaya başlamıştı. İlk belirlenen kotalara göre, sıcak sacın küresel kotaya tabi olması Türk ihracatçıların lehine olmuştu, ancak Avrupa Komisyonu bu yıl Haziran ayında sıcak sac için ülke bazlı kota uygulamasına geçince Türkiye’nin AB’ye ihraç edebileceği sıcak sac miktarı da azalmış oldu.