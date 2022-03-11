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Türkiye AB ve Güney Kore’den ithal sıcak saca yönelik damping marjlarını açıkladı

Cuma, 11 Mart 2022 12:12:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Güney Kore’den ithal sıcak saca yönelik damping marjlarını açıkladı.

1 Ekim 2019 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki soruşturma döneminde, AB’li ve Güney Koreli sıcak sac üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Buna göre Türkiye Ticaret Bakanlığı damping marjlarını AB’li üreticiler ArcelorMittal için %39,83, Tata Steel için %30,64, Liberty Steel ve Thyssenkrupp için %23,30 ve diğer AB’li şirketler için %49,84 oranlarında belirlerken, damping marjları Güney Koreli üreticiler Posco için %14,62, Hyundai Steel için %14,08 ve diğer Güney Koreli üreticiler için %18,59 oranlarında belirlendi.

Soruşturma söz konusu ithalatın Türkiye iç piyasasına maddi olarak zarar verdiği iddiasıyla Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin başvurusu üzerine 9 Ocak 2021 tarihinde başlatılmıştı.

İlgili tarafların görüş ve iddialarının alınmasının ardından yapılacak nihai tespit ve değerlendirmelerin yer alacağı soruşturma raporu kesin kararın alınması için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'na sunulacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Avrupa  kota ve vergiler  Türkiye  yassı ürünler  |  benzer haberler »

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