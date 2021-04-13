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Türkiye, AB çıkışlı sıcak saca yönelik telafi edici vergi soruşturması hazırlıklarını askıya aldı

Salı, 13 Nisan 2021 15:08:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırmasının ardından, Türkiye’nin AB’den ithal sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasına yönelik hazırlık çalışmaları askıya alındı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Çelik Üreticileri Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine AB tarafından geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlatılan söz konusu soruşturma, EUROFER’in 24 Mart tarihinde başvurusunu geri çekmesiyle sonlandırılmıştı.   

Türkiye’nin başlıca pazarlarından biri olan AB’ye gerçekleştirdiği çelik ihracatı, koruma önlemleri nedeniyle yılın ilk iki ayında %20,2 düştü.

TÇÜD, Türk çelik sektörünün, AB ile imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması’nda hedeflenen Serbest Ticaret Bölgesi’nin yürürlüğe girmesi için her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirtirken, AB’nin Türkiye çıkışlı sıcak saca yönelik yürüttüğü antidamping soruşturması kapsamında uygulanan geçici vergilerin kaldırılması ve 30 Haziran tarihinde son erecek olan koruma önlemlerinin süresinin uzatılmaması gerektiğini ifade etti.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  Avrupa  kota ve vergiler  Türkiye  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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