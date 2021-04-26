AB, Türkiye’den ithal sıcak saca nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 26 Nisan 2021 16:12:08 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Nihai antidamping vergisi Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. için %4,7, Erdemir Grubu için %4,9, Çolakoğlu Metalurji için %7,3, Ağır Haddecilik A.Ş. ile Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. için %5,6 ve diğer şirketler için %7,3 oranlarında yer alıyor. Söz konusu oranlar Temmuz ayından itibaren geçerli olacak.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 14 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmıştı ve Ocak ayında geçici sonuçlar açıklanmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu yıl Ocak ayında Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere %4,8-7,6 oranlarında geçici antidamping vergisi getirmişti.

Sonuç olarak, nihai antidamping vergisi oranlarında, daha önce açıklanan geçici vergilere kıyasla küçük bir düşüş kaydedilse de, Türk üreticilerin AB’ye satışları bir dereceye kadar kısıtlanmaya devam edecek. Hint üreticilerin ithalat vergisine tabi olmadığı göz önüne alındığında, Hindistan orta ve büyük tonajlı satışlar için başlıca rakip olarak görülüyor. Yine de coğrafi yakınlık avantajına sahip olan Türkiye, sıcak sac açısından AB için başlıca ithalat kaynaklarından biri olmaya devam edecek. Piyasa, AB’nin ithalat kotalarına yönelik koruma önlemlerine ilişkin kararını bekliyor. Bir tüccar, “AB ile ilişkiler hala gergin olduğundan Türkiye için kota sisteminin kaldırılacağını veya büyük ölçüde artırılacağını düşünmüyorum. Öte yandan, AB’de arz sıkıntısı var ve fiyatlar yüksek, bu nedenle bir şeyler yapılması gerekiyor,” dedi.