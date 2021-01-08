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Türkiye bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat vergisini revize etti

Cuma, 08 Ocak 2021 12:05:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini revize etti.  

Haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı Nisan ayında yükseltilen %8’den %6’ya düşerken, beyaz eşya üreticilerinin yaptığı soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı %9’dan %7’ye düştü. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), yassı çelik ürünlere yönelik mevcut gümrük vergileri ve ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Mayıs ayında, pandeminin etkileri nedeniyle iç piyasayı korumak için bazı yassı çelik ve boru ürünlerine ilave ithalat vergisi getirilmişti. Söz konusu vergiler de güncellendi.

Bahsedilen ürünlere yönelik mevcut ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.

GTİP kodu

Ürün

Yeni vergi oranı (%)

7208.3700.90.11

Sıcak sac (Haddeciler ve kaynaklı boru üreticileri için)

6

7209.1690.90.00

Soğuk sac (Beyaz eşya üreticileri için)

7

7208.90.80.10

Sıcak sac

9

7208.90.80.20

Sıcak sac

9

7209.90.80.29.19

Soğuk sac

0

7225.99.00.00.90

Alaşımlı çelikten yassı mamul

0

7229.20.00.00.12

Alaşımlı tel

0

7229.90.50.00.12

Alaşımlı tel

0

7229.90.90.00.12

Alaşımlı tel

0

7304

Boru (içi boş profil dahil)

0

7306

Boru (içi boş profil dahil)

0

Etiketler: sıcak haddelenmiş  tel  Türkiye  soğuk haddelenmiş  Avrupa  yassı ürünler  boru  uzun ürünler  borular  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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