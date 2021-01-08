Türkiye bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat vergisini revize etti

Cuma, 08 Ocak 2021 12:05:54 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye bazı çelik ürünlerine uygulanan ithalat vergilerini revize etti.

Haddecilerin ve kaynaklı boru üreticilerinin yaptığı sıcak sac ithalatına uygulanan vergi oranı Nisan ayında yükseltilen %8’den %6’ya düşerken, beyaz eşya üreticilerinin yaptığı soğuk sac ithalatına uygulanan vergi oranı %9’dan %7’ye düştü. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), yassı çelik ürünlere yönelik mevcut gümrük vergileri ve ilave gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, Mayıs ayında, pandeminin etkileri nedeniyle iç piyasayı korumak için bazı yassı çelik ve boru ürünlerine ilave ithalat vergisi getirilmişti. Söz konusu vergiler de güncellendi.

Bahsedilen ürünlere yönelik mevcut ithalat vergileri aşağıdaki tabloda görülebilir.