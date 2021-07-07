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AB’nin Türkiye’den ithal sıcak saca getirdiği nihai antidamping vergisi 5 Temmuz itibarıyla uygulanıyor

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 16:41:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca getirdiği nihai antidamping vergisinin 5 Temmuz tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Komisyon, Nisan ayında Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere nihai antidamping vergisi getirmişti ve vergilerin Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacağını belirtmişti.

Soruşturma, Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 14 Mayıs 2020 tarihinde başlatılmıştı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, nihai antidamping vergisi Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. için %4,7, Erdemir Grubu için %5, Çolakoğlu Metalurji için %7,3, Ağır Haddecilik A.Ş. ile Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. için %5,7 ve diğer şirketler için %7,3 oranlarında yer alıyor.


Etiketler: Avrupa  Türkiye  sıcak haddelenmiş  kota ve vergiler  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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