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Türkiye bazı ithal yassı ve uzun ürünlere uygulanan gümrük vergisini düzenledi

Pazartesi, 27 Haziran 2022 12:01:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçevesi Anlaşması kapsamında üye devletler Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün’den ithal edilen bazı yassı ve uzun ürünler dahil 96 adet çelik ürününe uygulanan gümrük vergilerini düzenledi. Karar 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Söz konusu düzenlemeye kaplamalı sac, inşaat demiri ve filmaşin dahil edilmedi.

7208 kodu altında bulunan sıcak saca uygulanacak gümrük vergisi %9 ve %13 oranlarında yer alıyor. Bu düzenlemeye kalınlığı 10 mm’den az olan ürünler dahil değil.

7209 kodu altında bulunan soğuk saca uygulanacak gümrük vergisi %10 oranında yer alıyor. 7209.16.90.90.00, 7209.17.90.90.00, 7219.18.91.90.00 ve 7209.18.99.90.00 kodları altında kayıtlı bulunan ürünler için beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre ile %7 oranında uygulanacak.

7211 kodu altında kayıtlı olan levha ve bazı diğer yassı ürünlere %11 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

7216 kodu altında bulunan profillere uygulanan gümrük vergisi %16,5 oranında yer alacak, ancak bu düzenlemeye U-profil ve yassı hadde mamullerinden elde edilen ürünler dahil değil.


Etiketler: İnşaat Demiri Kaplamalı Profil Sıcak Sac Filmaşin Soğuk Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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