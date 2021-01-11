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Türkiye, AB ve Güney Kore’den ithal sıcak saca yönelik antidamping soruşturması başlattı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 11:26:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gazeteye göre, Türkiye Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore’den yapılan alaşımlı veya alaşımsız sıcak sac ithalatına antidamping vergisi soruşturması başlattı. Soruşturma, söz konusu ithalatın Türkiye iç piyasasına maddi olarak zarar verdiği iddiasıyla Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) başvurusu üzerine başlatıldı.

Bakanlık, söz konusu ürünün AB ve Güney Kore’den ithalatının 2018 yılı, 2019 yılının dördüncü çeyreği ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mutlak ve nispi olarak artarak yerli üretimin kârlılığını önemli ölçüde düşürdüğünü tespit etti.

Soruşturmaya tabi olan ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91 ve 7226.91.99 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Türkiye'nin AB ve Güney Kore’den yaptığı alaşımlı veya alaşımsız sıcak sac ithalatı aşağıdaki tabloda görülebilir.

 

2018 (mt)

2019 (mt)

Ocak-Ekim 2020 (mt)

AB

1.244.170

655.289

2.361.337

Güney Kore

162.226

144.487

159.372

Etiketler: yassı ürünler  Avrupa  kota ve vergiler  Türkiye  sıcak haddelenmiş  |  benzer haberler »


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