TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Şubat ayında yıllık %5,7 artışla 1,67 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın ilk iki ayında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık bazda değişmeyerek 3,47 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %34 artarak 421,81 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Şubat döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %13,6 yükselişle 737,60 milyon $ seviyesine çıktı.