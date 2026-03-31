TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,9 artışla 9,31 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk iki ayında ise dış ticaret açığı yıllık %13,8 artışla 17,42 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %8,4 düşüşle 758,05 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %9 artışla 755,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %13,2 azalışla 1,41 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,2 yükselerek 1,47 milyar $ seviyesine çıktı.