TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,2 düştü

Salı, 31 Mart 2026 13:58:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15,9 artışla 9,31 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk iki ayında ise dış ticaret açığı yıllık %13,8 artışla 17,42 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %8,4 düşüşle 758,05 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %9 artışla 755,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %13,2 azalışla 1,41 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,2 yükselerek 1,47 milyar $ seviyesine çıktı.


Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde değişmedi

31 Mar | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmalarındaki ...

27 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,8 düştü

27 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %18 azaldı

27 Şub | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye'de çelik üretiminin 2026’da 40 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor

02 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025 yılında %5,5 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

ADMİB: Kasım ayında Avrupa’dan gelen canlı talep Türk çelik ihracatçılarını destekledi

31 Ara | Çelik Haberler

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,8 düştü

28 Kas | Çelik Haberler





