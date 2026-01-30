TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025 yılında %6,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri 2025’in Aralık ayında yıllık %16,1 düşüşle 1,85 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. 2025 yılının tamamında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %6,1 düşüşle 22,21 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 15. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %11,2 artışla 416 milyon $ seviyesinde yer alırken, 2025 yılında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,4 artışla 4,22 milyar $ seviyesine çıktı.