Paslanmaz çelik sektörü olası antidamping önleminden kaynaklı maliyet artışından endişe duyuyor

Cuma, 24 Mayıs 2024 15:16:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye’de paslanmaz çelik işleyen ve kullanan firmaların oluşturduğu 10 farklı sivil toplum kuruluşunun ortak bildirisinde, yüksek gümrük vergisi ve olası antidamping önleminin binlerce yerel işletmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinin altı çizildi. Türkiye’de yerel kapasite bulunmadığı dile getirilen bildiride, Çin, Endonezya ve Tayvan menşeli paslanmaz çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması kapsamında yapılan %20 vergi talebinin, artan maliyetler karşısında halihazırda zor durumda olan paslanmaz çelik kullanan sektörlerde endişe yarattığı ifade edildi. 31 Aralık 2023 tarihinde söz konusu ürüne yönelik gümrük vergisinin %8’den %12’ye yükseltilmesi maliyetleri artırarak paslanmaz çelik kullanan birçok sektörün rekabet gücü açısında olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Bildiride, “Gümrük vergisine tabi olmayan Avrupa Birliği ve Güney Kore firmaları da daha önce olduğu gibi ürün fiyatlarını vergi artışına paralel olarak arttıracaktır. Dolayısıyla yurt dışına döviz çıkısı yüksek miktarlarda devam edecek. Bu artıştan en büyük zararı ülkemizin reel sektörü ve ekonomisi görecektir,” ifadelerine yer verildi. Kuruluşların katıldığı basın toplantısında, sektörlerin geleceği için paslanmaz çelik ürünlerinde gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinin yanı sıra antidamping soruşturma başvurusunun reddedilmesi talep edildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Kibar Holding’in Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile bağlı ortaklığı paslanmaz çelik üreticisi POSCO Assan TST, Türkiye’nin AB ve ABD’ye satış yapamayan Asya ülkelerinin açık pazarı haline geldiğini ifade ederek dampingli paslanmaz çelik ithalatının yerel üretimi tehdit ettiğini ve haksız rekabeti engellemek için önlemler alınması gerektiğini ifade etmişti.