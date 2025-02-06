TÇÜD: Türkiye’nin çelik tüketiminin büyük bir kısmı ithalattan karşılanıyor, ticaret önlemleri yeterli değil

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), 2024 yılında görülen ticari önlem eksikliği ve ihracat pazarlarındaki belirsizliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye çelik sektörünün ihracat pazarlarında toparlanma görülürken, ithalatta da özellikle son çeyrekteki artışlarla birlikte yıllık %1,7 artış kaydedildi. Başta Çin olmak üzere; Endonezya, Vietnam gibi Uzak Doğu ülkelerinden gerçekleştirilen ithalattaki yüksek oranlı artışlar sektörü olumsuz yönde etkiledi. Söz konusu yılda tüketilen 38,3 milyon mt çeliğin önemli bir kısmının ithal edildiğini bildiren TÇÜD, geçtiğimiz yıl uygulamaya konan ticaret politikası önlemlerinin, dahilde işleme rejiminin sağladığı esneklik yüzünden ithalatı yalnızca kısmen baskı altına alabildiğini belirtti. AB ve ABD’nin önlemleri gibi tüm ürünleri kapsayan ticaret önlemlerine ihtiyaç duyulduğuna değinen dernek, yerel tedariki teşvik eden politikaların geliştirilmesinin ve yeni kapasitelerin daha etkin kullanılmasının ülkenin ihracatı ve üretimini artıracağını ifade etti. 2025 yılında sıkı para politikalarının yerini genişletici politikaların alacağı ve çelik tüketiminde beklenen artış doğrultusunda sektörün kapasite kullanım oranlarındaki yukarı yönlü hareketin devam edeceği öngörülüyor.

Jeopolitik açıdan değerlendirildiğinde, Suriye’de yeniden inşa dönemi başlamış olsa da ülkede henüz siyasi istikrarın tesis edilememesinin ticaret açısından belirsizlik yarattığı, Ukrayna ve Gazze açısından da benzer bir durum görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının devreye alınacağı 2026 yılı öncesinde Avrupa Çelik Birliğinin hurda ihracatını engellemeyi hedefleyen girişimlerinin, hurda toplama faaliyetlerini azaltıp hurda arzını tehlikeye atmasından, Türkiye çelik sektörünün sürdürülebilirliğini ve yeşil dönüşüm çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuluyor. TÇÜD, AB’nin hurda ihracatına getirilecek herhangi bir kısıtlamanın döngüsel ekonomiye zarar vereceğini belirtti.