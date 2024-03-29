﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,4 yükseldi

Cuma, 29 Mart 2024 10:51:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %44,2 düşüşle 6,77 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %51 düşüşle 12,95 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %45,7 artışla 887,9 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %8 artarak 813,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Şubat döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %25,4 artışla 1,59 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,2 yükselerek 1,55 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Şubat döneminde %9,6 yükseldi

29 Mar | Çelik Haberler

Türkiye çelik sektörü Litvanya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

25 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak ayında %1,3 düştü

21 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %5 arttı

20 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak ayında %102,2 arttı

19 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %18,7 düştü

18 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak ayında %39,7 düştü

15 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %47,5 düştü

14 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %52,1 arttı

13 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak ayında %30,3 arttı

13 Mar | Çelik Haberler