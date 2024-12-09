Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %97,6 ve yıllık %500,2 artışla 628.529 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %90,9 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %481,5 artışla 334,11 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %5,3 artışla 2.803.755 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,2 düşüşle 1,56 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 541.235 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 531.806 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 329.644 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.217.432 541.235 -55,5 54.717 93.789 71,4 Malezya 163.391 531.806 225,5 - 149.359 - Endonezya - 329.644 - - 55.556 - Çin 22.824 256.318 >1000 - 205.751 - Cezayir 442.810 233.700 -47,2 20.003 - - Ukrayna 57.426 177.005 208,2 1 36.783 >1000 Suudi Arabistan - 106.319 - - - - Vietnam - 91.065 - - 47.211 - İran 112.137 77.892 -30,5 10.266 604 -94,1 Pakistan 38.330 72.894 90,2 2.670 4.650 74,2