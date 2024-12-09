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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,3 yükseldi

Pazartesi, 09 Aralık 2024 11:48:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %97,6 ve yıllık %500,2 artışla 628.529 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %90,9 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %481,5 artışla 334,11 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %5,3 artışla 2.803.755 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %1,2 düşüşle 1,56 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke 541.235 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 531.806 mt kütük ve blum ihraç eden Malezya ve 329.644 mt ihracat yapan Endonezya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Rusya

1.217.432

541.235

-55,5

54.717

93.789

71,4

Malezya

163.391

531.806

225,5

-

149.359

-

Endonezya

-

329.644

-

-

55.556

-

Çin

22.824

256.318

>1000

-

205.751

-

Cezayir

442.810

233.700

-47,2

20.003

-

-

Ukrayna

57.426

177.005

208,2

1

36.783

>1000

Suudi Arabistan

-

106.319

-

-

-

-

Vietnam

-

91.065

-

-

47.211

-

İran

112.137

77.892

-30,5

10.266

604

-94,1

Pakistan

38.330

72.894

90,2

2.670

4.650

74,2

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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