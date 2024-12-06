Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %19,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,4 artışla ve yıllık %7,5 düşüşle 275.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,1 artışla ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %14,9 düşüşle 165,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 2.937.367 mt seviyesine gerilerken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24 düşerek 1,89 milyar $ seviyesinde yer aldı

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.506.323 mt ile Çin oldu. Çin’i, 469.353 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 306.612 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Çin 1.328.502 1.506.323 +13,4 69.757 132.713 +90,3 Mısır 226.878 469.353 +106,9 15.100 50.473 +232,3 Rusya 582.296 306.612 -47,3 42.201 37.917 -10,2 Güney Kore 260.855 237.874 -8,8 58.196 10.880 -81,3 Tayvan 173.912 118.583 -31,8 - 29.854 - Fransa 109.615 104.881 -4,3 12.077 11.089 -8,2 Japonya 572.373 87.043 -84,8 90.348 - - Belçika 35.464 36.429 +2,7 3.578 2.426 -32,2 Brezilya 14.992 18.727 +24,9 - - - Vietnam 49.994 17.698 -64,6 - - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: