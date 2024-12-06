Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %19,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,4 artışla ve yıllık %7,5 düşüşle 275.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,1 artışla ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %14,9 düşüşle 165,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 2.937.367 mt seviyesine gerilerken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24 düşerek 1,89 milyar $ seviyesinde yer aldı
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.506.323 mt ile Çin oldu. Çin’i, 469.353 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 306.612 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim (%)
|
Çin
|
1.328.502
|
1.506.323
|
+13,4
|
69.757
|
132.713
|
+90,3
|
Mısır
|
226.878
|
469.353
|
+106,9
|
15.100
|
50.473
|
+232,3
|
Rusya
|
582.296
|
306.612
|
-47,3
|
42.201
|
37.917
|
-10,2
|
Güney Kore
|
260.855
|
237.874
|
-8,8
|
58.196
|
10.880
|
-81,3
|
Tayvan
|
173.912
|
118.583
|
-31,8
|
-
|
29.854
|
-
|
Fransa
|
109.615
|
104.881
|
-4,3
|
12.077
|
11.089
|
-8,2
|
Japonya
|
572.373
|
87.043
|
-84,8
|
90.348
|
-
|
-
|
Belçika
|
35.464
|
36.429
|
+2,7
|
3.578
|
2.426
|
-32,2
|
Brezilya
|
14.992
|
18.727
|
+24,9
|
-
|
-
|
-
|
Vietnam
|
49.994
|
17.698
|
-64,6
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: