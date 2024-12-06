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Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Ekim döneminde %19,7 azaldı

Cuma, 06 Aralık 2024 13:48:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre sıcak rulo sac ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %22,4 artışla ve yıllık %7,5 düşüşle 275.739 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,1 artışla ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %14,9 düşüşle 165,43 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %19,7 düşüşle 2.937.367 mt seviyesine gerilerken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24 düşerek 1,89 milyar $ seviyesinde yer aldı

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithal ettiği ülke 1.506.323 mt ile Çin oldu. Çin’i, 469.353 mt sıcak rulo sac ihraç eden Mısır ve 306.612 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim (%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim (%)

Çin

1.328.502

1.506.323

+13,4

69.757

132.713

+90,3

Mısır

226.878

469.353

+106,9

15.100

50.473

+232,3

Rusya

582.296

306.612

-47,3

42.201

37.917

-10,2

Güney Kore

260.855

237.874

-8,8

58.196

10.880

-81,3

Tayvan

173.912

118.583

-31,8

-

29.854

-

Fransa

109.615

104.881

-4,3

12.077

11.089

-8,2

Japonya

572.373

87.043

-84,8

90.348

-

-

Belçika

35.464

36.429

+2,7

3.578

2.426

-32,2

Brezilya

14.992

18.727

+24,9

-

-

-

Vietnam

49.994

17.698

-64,6

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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