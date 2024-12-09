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Türkiye Gürcistan’a çelik ihracatını 2024’te %22 artıracak

Pazartesi, 09 Aralık 2024 10:49:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacmini artırma hedefiyle Tiflis’e bir ticaret heyeti gerçekleştirdi. Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin Gürcistan’a çelik ihracatının yıllık %45 artışla 163.000 mt olduğunu bildiren ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Gürcistan’ın Orta Asya ve diğer bölge pazarlarına açılan stratejik bir kapı olduğunu dile getirdi.

“Bu sene farklı ülkelerde toplam 8 tane etkinlik gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de bu etkinliklerimiz devam edecek. Firmalarımız önce gelip pazarı görüyor, lokal firmaları tanıyor, onlarla görüşüyor ve iş yapma şekillerine bakıyor. Her gittiğimiz ülkeye ihracatımızın 5-6 ay sonra artmaya başladığını görmek bize büyük mutluluk veriyor,” şeklinde konuşan Aslan, 2024’ü yıllık %22 artışla yaklaşık 17 milyon mt ihracatla kapatacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.

Çelik sektöründeki korumacılığın giderek arttığına dikkat çeken Aslan, ihracatın bölgeselleşeceğini belirtti. Yıllar önce Türkiye’nin ihracat pazarı olan ülkelerin net ihracatçı konumuna geldiğini söyleyen Aslan, Türkiye’nin çelik ihracatını artırmak için katma değerli ürün üretimine yönelinmesi gerektiğini, bu yönde ciddi yatırımlar olduğunu ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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