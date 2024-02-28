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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak ayında %6,6 arttı

Çarşamba, 28 Şubat 2024 11:12:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %56,4 düşüşle 6,23 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %6,6 artışla 625,6 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %7,1 düşerek 734,38 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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