 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > TÜİK:...

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %18 azaldı

Cuma, 27 Şubat 2026 15:38:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 8,38 milyar $ seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %18 düşüşle 650,99 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,3 azalışla 711,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,8 düştü

27 Şub | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye'de çelik üretiminin 2026’da 40 milyon mt’un üzerine çıkması bekleniyor

02 Şub | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025 yılında %5,5 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

ADMİB: Kasım ayında Avrupa’dan gelen canlı talep Türk çelik ihracatçılarını destekledi

31 Ara | Çelik Haberler

TÇÜD: Çelik ithalatı 2025’in Ekim ayında düştü, ihracat yukarı yönlü seyrini sürdürüyor

28 Kas | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,8 düştü

28 Kas | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Çolakoğlu 2025’te ihracatta 3 milyon mt’u aşmayı hedefliyor

28 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis