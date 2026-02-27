TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %18 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 8,38 milyar $ seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %18 düşüşle 650,99 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,3 azalışla 711,45 milyon $ seviyesinde kaydedildi.