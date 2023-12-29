TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Kasım döneminde %15,5 düştü

Cuma, 29 Aralık 2023 13:29:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Kasım ayında yıllık %8,9 artışla 1,7 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %15,5 düşüşle 22,5 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %1,7 artışla 307.390$ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk on ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,1 artışla 3,7 milyar $ oldu.