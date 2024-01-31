TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı 2023’te %14,8 düştü

Çarşamba, 31 Ocak 2024 12:00:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5 düşüşle 1,6 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. 2023 yılında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %14,8 düşüşle 24,2 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %7,7 düşüşle 337.549 $ seviyesinde kaydedilirken, 2023 yılında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %8,3 artışla 3,9 milyar $ oldu.