﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı 2023’te %14,8 düştü

Çarşamba, 31 Ocak 2024 12:00:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5 düşüşle 1,6 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. 2023 yılında ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %14,8 düşüşle 24,2 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %7,7 düşüşle 337.549 $ seviyesinde kaydedilirken, 2023 yılında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %8,3 artışla 3,9 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2023’te %39,6 azaldı

31 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,4 düştü

22 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2023 yılında %55,2 arttı

17 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Kasım döneminde %6,6 düştü

17 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,3 azaldı

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

12 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %30,9 arttı

11 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %27,6 arttı

10 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %8,8 arttı

09 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Kasım döneminde %23,1 düştü

08 Oca | Çelik Haberler