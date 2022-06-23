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Tubacex Orta Doğu’da doğal gaz çıkarılması için 30.000 mt dikişsiz boru tedarik edecek

Perşembe, 23 Haziran 2022 11:21:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex önümüzdeki on yıl Orta Doğu’da doğal gaz çıkarılması için BAE merkezli enerji şirketi Abu Dhabi National Oil Company’ye (ADNOC) 30.000 mt dikişsiz boru tedarik edeceğini açıkladı.

Tubacex ayrıca Abu Dabi’de, Orta Doğu’daki ilk OCTG boru üretim tesisi olma özelliği taşıyacak yeni bir boru ve tel üretim tesisi kuracak. Tesisin 2024 yılında devreye alınması ve 150 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

100 milyon $’lık bir yatırım içeren tesisin inşası, ADNOC ile imzalanan anlaşma gibi büyük ölçekli projeler için arzı garanti altına alacak ve Tubacex’in üç üretim tesisi, servis merkezleri ve satış ofislerine sahip olacağı önemli bir doğal gaz bölgesi olan Orta Doğu’daki konumunu güçlendirecek.


Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım Tubacex 

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