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Tubacex boru çözümleri birimindeki %49 hissesini Mubadala’ya satacak

Salı, 28 Mayıs 2024 14:10:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli devlet varlık fonu Mubadala Investment Company’ye petrol ve doğal gaz arama ve üretimine yönelik boru (OCTG) çözümleri birimindeki %49 hissesini satmak üzere bir anlaşma imzaladı. Satış gerekli onayların ardından tamamlanacak.

150 milyon $ değerindeki satış, Tubacex’in BAE’nin Abu Dabi kentinde kurmakta olduğu yeni boru bitirme ve işleme tesisinin tamamlanması için gereken yatırımı kapsıyor. Mubadala ayrıca Tubacex’in Abu Dabi’deki yeni tesisine de yatırım yapacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere yeni tesisin 2024 yılının sonunda devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım Yatırım Tubacex 

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