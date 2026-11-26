Rus çelik ve boru üreticisi United Metallurgical Company (OMK), Rus enerji devi Gazprom'dan ülkenin Kostroma bölgesinde yer alan Volgorechensk boru tesisinin hisselerinin tamamını satın alarak boru üretim kapasitesini genişlettiğini açıkladı. Satın almanın finansal detayları açıklanmadı.

2000 yılında devreye alınan tesis, elektrik kaynaklı hat borusu, OCTG boru, kutu profil ve genel amaçlı borular dahil olmak üzere yıllık 500.000 mt çelik boru üretim kapasitesine sahip.

Satın almayla OMK'nin ileri teknolojiye sahip boru ürünleri portföyünü genişletmesi, ürün kalitesini ve üretim verimliliğini artırması ve kapasite kullanımını optimize etmesi hedefleniyor.