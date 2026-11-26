Azerbaycanlı çelik üreticisi Baku Steel Company (BSC), İtalya piyasasında dikişsiz çelik boru satışlarını artırmak amacıyla İtalyan şirketler Dismas Trading S.r.l. ve Edgar H. Greenham & Co. S.r.l. ile anlaşma imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşma, Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İtalya İş Forumu kapsamında BSC Genel Müdürü Kamal Ibrahimov ve İtalyan ortakları temsilen İtalya-Azerbaycan Ticaret Odası Başkanı Manuela Traldi tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında İtalya şirketler, yerel distribütörlere ve sanayi sektöründeki müşterilere erişimi kolaylaştırarak BSC'nin dikişsiz çelik borularının İtalya'da tanıtılması için iş birliği yapacak.

Baku Steel endüstriyel dijitalleşmeye ve yüksek katma değerli üretime dikkat çekti

Forum sırasında BSC Genel Müdür Yardımcısı Sultan Askarov, şirketin üretim verimliliğini artırmak ve daha yüksek katma değerli çelik ürünleri geliştirmek amacıyla otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojileri uygulamaya koyduğunu vurguladı.

Güney Kafkasya'nın en büyük metalürji şirketi olan Baku Steel Company, inşaat, altyapı ve sanayi sektörlerine yönelik çelik ürünleri üretiyor. Şirketin dikişsiz çelik boruları, Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki Azerboru üretim tesisinde üretiliyor.