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Trump’ın getirmek istediği vergiler General Motors, Chrysler ve Ford’u etkileyecek

Perşembe, 28 Kasım 2024 15:19:09 (GMT+3)   |   San Diego
       

Meksika Ekonomi Bakanı, Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’dan ithal ürünlere %25 vergi getirmesi durumunda General Motors, Chrysler (Stellantis) ve Ford’un ABD’de bulunan 400.000 işçisini çıkarmak zorunda kalacağı ve ülkede araç fiyatlarının 3.000$ artacağını belirtti.

Trump, 20 Ocak tarihinde göreve başlamasıyla birlikte artan göç dalgasına ve kaçak uyuşturucu ticaretine karşılık olarak Meksika ve Kanada’dan ithal tüm ürünlere %25 vergi getirmeyi planladığını söylemişti.

Ekonomi Bakanlığının hazırlığı araştırmada ABD’de satılan kamyonetlerin %88’inin ABD’de üretildiği, bu araçların General Motors, Ford ve Chrysler markalı olduğu öne sürüldü.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

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