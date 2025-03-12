Trump Kanada’dan ithal çelik için vergileri %50’ye çıkarıp daha sonra geri çekti

ABD ile Kanada’nın vergiler konusunda yaşadığı anlaşmazlık, 11 Mart Salı günü arka arkaya yapılan karşılıklı açıklamalarla gündemde kalmaya devam etti.

Dün Kanada’nın ABD’ye ihraç edilen elektriğe %25 vergi uygulayacağını bildirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal çelik için 12 Mart tarihinde yürürlüğe girecek olan %25 verginin %50’ye çıkarılacağını açıkladı. Trump, bu yeni vergi artışıyla birlikte Kanada’nın geri adım atmaması durumunda 2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanada’dan yapılan otomobil ithalatındaki verginin de önemli ölçüde artırılacağı uyarısında bulundu.

Trump’ın bu tehdidi üzerine Kanada aynı gün içinde ABD’ye ihraç edilen elektriğe yönelik vergiyi geri çekti. Bunu takiben ABD de Kanada’dan ithal çeliğe uygulanan vergileri %50’ye çıkarmaktan vazgeçti. Ontario Valisi Doug Ford, 13 Mart Perşembe günü ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA anlaşmasına yönelik görüşme yapacağını açıkladı.

Küresel çelik sektörü için önemli göstergelerden biri olan ABD çelik piyasasında görünüm ve fiyatlar ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret politikalarının değişmesi ve Trump’ın beklenmedik açıklamaları nedeniyle bir süredir dalgalanıyor. 11 Mart gününde yaşanan gelişmeler sonucunda Dow Jones Sanayi Endeksi günü 478 puan ya da %1,1 düşüşle kapatırken, Toronto Borsası S&P/TSX Bileşik Endeksi %0,28 değer kaybetti.