 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump...

Trump Kanada’dan ithal çelik için vergileri %50’ye çıkarıp daha sonra geri çekti

Çarşamba, 12 Mart 2025 10:54:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD ile Kanada’nın vergiler konusunda yaşadığı anlaşmazlık, 11 Mart Salı günü arka arkaya yapılan karşılıklı açıklamalarla gündemde kalmaya devam etti.

Dün Kanada’nın ABD’ye ihraç edilen elektriğe %25 vergi uygulayacağını bildirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal çelik için 12 Mart tarihinde yürürlüğe girecek olan %25 verginin %50’ye çıkarılacağını açıkladı. Trump, bu yeni vergi artışıyla birlikte Kanada’nın geri adım atmaması durumunda 2 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kanada’dan yapılan otomobil ithalatındaki verginin de önemli ölçüde artırılacağı uyarısında bulundu.

Trump’ın bu tehdidi üzerine Kanada aynı gün içinde ABD’ye ihraç edilen elektriğe yönelik vergiyi geri çekti. Bunu takiben ABD de Kanada’dan ithal çeliğe uygulanan vergileri %50’ye çıkarmaktan vazgeçti. Ontario Valisi Doug Ford, 13 Mart Perşembe günü ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile ABD, Meksika ve Kanada arasındaki USMCA anlaşmasına yönelik görüşme yapacağını açıkladı.

Küresel çelik sektörü için önemli göstergelerden biri olan ABD çelik piyasasında görünüm ve fiyatlar ABD, Kanada ve Meksika arasındaki ticaret politikalarının değişmesi ve Trump’ın beklenmedik açıklamaları nedeniyle bir süredir dalgalanıyor. 11 Mart gününde yaşanan gelişmeler sonucunda Dow Jones Sanayi Endeksi günü 478 puan ya da %1,1 düşüşle kapatırken, Toronto Borsası S&P/TSX Bileşik Endeksi %0,28 değer kaybetti.


Etiketler: ABD Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Meksika ve Kanada’ya getirdiği vergileri erteledi

07 Mar | Çelik Haberler

Kanada’dan ABD’nin vergileri için DTÖ’ye şikâyet

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik vergileri resmen yürürlükte, Çin’e vergiler iki katına çıkarıldı

04 Mar | Çelik Haberler

Canacero: ABD'nin yeni vergisi Kuzey Amerika değer zincirini ve bölgesel entegrasyonu riske atıyor

12 Şub | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik vergi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı

11 Şub | Çelik Haberler

Kanadalı çelik işçileri Trump’ın vergi tehdidini sert dille eleştirdi

23 Oca | Çelik Haberler

Kanada Trump’ın vergi tehditlerine misilleme vergilerle karşılık verecek

08 Oca | Çelik Haberler

Kanadalı çelik üreticileri vergi tehdidi karşısında ABD ile diyalog kurulmasını istiyor

27 Kas | Çelik Haberler

Kanadalı çelik üreticileri Çin’den ithalattaki artışa karşı daha sert önlemler alınmasını istiyor

20 May | Çelik Haberler

ABD Kanada ve Meksika’dan ithalata vergiyi kaldırıyor

20 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis