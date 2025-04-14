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ABD dokuz ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik damping marjlarını belirledi

Pazartesi, 14 Nisan 2025 10:42:13 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Afrika, Brezilya, Kanada, Türkiye, Avustralya, Meksika, Hollanda, BAE ve Tayvan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik mamullere yönelik telafi edici vergi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı. 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasını kapsayan inceleme döneminde bu dört ülkeden ithal söz konusu ürünün normal değerlerinden altından satıldığı tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı damping marjlarını Duferco Steel Processing PTY Ltd. ve diğer Güney Afrikalı üreticiler için %17,90, Brezilyalı Companhia Siderurgica Nacional için %137,76, Brezilyalı Usiminas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. için %31,53 ve diğer Brezilyalı ihracatçılar için %118,63, Kanadalı Stelco Inc için %5,93, Nova Steel İçin %52,08, ArcelorMittal Dofasco G.P. için %2,31 ve diğer Kanadalı üreticiler için %2,60, Türkiye merkezli Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.S., ArcelorMittal Çelik Ticaret A.Ş., Bamesa Çelik Servis San. Ve Tic. A.Ş. ve Bamesa Muradiye Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş. için %0, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. ve diğer Türk ihracatçılar için %15,18, BlueScope Steel Ltd. ve diğer Avustralyalı üreticiler için %17,01, Meksikalı Galvasid S.A. de C.V./Perfiles LM, S.A. de C.V için %14,43, Ternium Mexico S.A. de C.V./Tenigal, S.de R.L. de C.V için %3,43 ve diğer Meksikalı ihracatçılar için %7,03, Tata Steel IJmuiden BV ve diğer Hollandalı üreticiler için %22,59, BAE’li Al Ghurair Iron & Steel LLC için %7,01, United Iron & Steel Company LLC/United Metal Coating için %16,37 ve diğer BAE’li şirketler için %8,24, Tayvanlı Sheng Yu Steel Co. Ltd , Kounan Steel Co. Ltd ve Meglobe Co. Ltd. için %67,90 ve Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. ve diğer Tayvanlı şirketler için %2,64 seviyelerinde belirledi.


Etiketler: Yassı Ürünler Türkiye G. Afrika Brezilya Avustralya ABD BAE Kanada Meksika Tayvan Hollanda Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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