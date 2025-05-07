ABD-Kanada görüşmelerinde gelişme yok, Trump Kanada’ya getirdiği vergilere devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, yeni seçilen Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede aralarında Kanada’dan çelik ve alüminyum ithalatına getirilen %25’lik vergilerin de dahil olduğu tüm vergilere devam etmeye niyetli olduğunu ve USMCA anlaşmasının gözden geçirilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Trump, dünya çapında getirdiği vergilerin ardından diğer ülkelerin politikacılarıyla vergiler konusunda görüşmeler gerçekleştirip bazı ülkelere uyguladığı vergileri ya kaldırıyor ya da yumuşatıyor. Ancak Trump, Kanada’nın “fentanil ve kayıtsız göçmen akışının ülkeyi tehdit ettiği,” gerekçesiyle Kanada’dan taleplerini korudu ve görüşmede Kanada’nın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savundu. Bununla birlikte Trump, Carney’in aksine Kanada’nın ABD ekonomisinde önemli bir rol oynadığını düşünmüyor.

Mart ayında Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracat %6,6 düşüş kaydederken, ABD'den yaptığı ithalat Trump'a gösterilen toplumsal tepkiler nedeniyle %2,9 geriledi. Ancak ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracatta %24,8'lik büyük bir artış görüldü. Analistler vergilerin etkisinin halen tam anlamıyla hissedilmediğini ifade ediyor.