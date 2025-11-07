CPA: 232. Madde çelik vergileri ABD’nin ulusal güvenliği ve endüstriyel gücü için kritik öneme sahip

ABD’de birçok sektördeki yerel üreticileri ve işçileri temsil eden Coalition for a Prosperous America (CPA), küresel çelik kapasite fazlasının artmaya devam etmesi nedeniyle 232. Madde çelik vergilerinin ABD’nin ulusal güvenliği, endüstriyel gücü ve savunma sanayi tedarik zincirleri için hayati önem taşımaya devam ettiğini ifade etti.

CPA, 2018 yılında Trump yönetimi tarafından yürürlüğe alınan, 2025 yılında kapsamı nihai ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilen ve %50 seviyesine çıkarılan vergilerin, enflasyonu körüklemeden yerel çelik sektörünü canlandırdığını, yatırımları artırdığını ve stratejik sektörleri koruduğunu vurguladı.

Yerel kapasite arttı ve sanayi yeniden canlandı

CPA’ya göre 2018 yılında uygulanmaya başlayan vergiler sayesinde ABD çelik sektöründe yatırım dalgası başladı, 21 milyon mt yeni veya genişletilmiş kapasite yaratıldı, çelik sektörü ve yan sanayilerde istihdam arttı ve kapasite kullanım oranı 10 yılı aşkın bir süre zarfında ilk kez %80’in üzerine çıktı.

Ayrıca çelik sektörünün, tank, denizaltı, zırhlı araç, boru hattı ve enerji altyapısı için kritik girdiler sağlayarak ABD’nin ulusal savunmasının temelini oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Yasal açıklar vergilerin etkinliği zayıflattı

Ancak 2019 ve 2024 yılları arasında getirilen muafiyetler, vergiye tabi kota sistemi ve ürün istisnaları nedeniyle vergilerin etkinliğinin zayıfladığına dikkat çekildi. Bu nedenle çelik ithalatının %72’sinin ABD’ye vergisiz giriş yaptığı ve ortalama efektif vergi oranının %4-5’e gerilediği ifade edildi.

Öte yandan Kanada, Meksika ve AB’den yapılan ithalatın sertçe arttığı, aynı zamanda ABD’li üreticilerin kapasite kullanım oranının %80’in altına düşerek rekabet gücünün azaldığı aktarıldı.

Küresel çelik kapasite fazlası ABD’nin sanayisini tehdit ediyor

CPA’ya göre küresel çelik üretim kapasitesi 2024 yılında 2,4 milyar mt seviyesine ulaştı ve 543 milyon mt seviyesindeki kapasite fazlası, ABD’nin toplam üretim kapasitesinin neredeyse altı kat üzerinde yer aldı.

Çin, küresel üretimin neredeyse yarısını sağlamaya devam ederken, Hindistan, Vietnam ve Endonezya’da genellikle Çin devlet kredileriyle finanse edilen yeni kapasiteler hızla artmaya devam etti.

CPA, ticaret önlemleri güçlendirilmeden ABD pazarının dampingli çelik için hedef pazar haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Enflasyonist riske dair kanıt yok

Eleştirilerin aksine CPA, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan verileri baz alarak 232. Madde vergilerinin nihai mamul fiyatlarını yıllık %0,2 etkilediğini söyledi. Enflasyonun pandemiden önce %1,8 seviyesinde kaldığını belirtti.

Küresel pazardaki istikrarsızlığın gerçek nedeninin yerel ticaret politikası değil, yabancı sübvansiyonlar ve kronik kapasite fazlası olduğunu vurguladı.

CPA’nın politika önerileri

CPA, kalıcı ve kararlı bir ticaret savunma çerçevesi oluşturulması isteğiyle şu önerilerde bulundu:

Çelik ithalatının tamamına muafiyetsiz %50 vergi uygulanması.

Boru gibi değerinin altında fiyatlandırılan ve başka ülkeler üzerinden sevk edilen ürünlere ton başına vergi uygulanması.

Caydırıcılığı zayıflatan ürün istisnalarının yasaklanması.

Vergi gelirlerinin Ar-Ge, iş gücü eğitimi ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi.

301. Madde vergilerinin kapsamının, üçüncü ülkelerde işlenen Çin çıkışlı çeliği kapsayacak şekilde genişletilmesi.

Leveling the Playing Field 2.0 Act yasasının kabul edilmesiyle Ticaret Bakanlığının denetim yetkisinin güçlendirilmesi.

ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının modernize edilerek bölgesel koordinasyonun artırılması.

“Vergiler ulusal güvenlik için bir zorunluluk”

CPA, 232. Madde vergilerinin devam etmesi ve tam olarak uygulanmasının yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik için bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Vergilerin tutarlı bir şekilde uygulanmaması halinde ABD’nin, düşük kapasite kullanım oranları, tesis kapanışları ve finansal istikrarsızlık ile şekillenen 2018 yılı öncesi sanayisizleşme dönemine geri dönme riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.