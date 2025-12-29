 |  Giriş 

ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çelik için nihai teşvik oranlarını açıkladı

Pazartesi, 29 Aralık 2025 12:12:41 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Brezilya, Kanada, Meksika ve Vietnam’dan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik mamullere yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde söz konusu dört ülkedeki ihracatçıların teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Brezilya için %4,39-16,84, Kanada için %1,14-34,55, Meksika için %0-13,26 ve Vietnam için %0,30-257,83 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.30.0030, 7210.30.0060, 7210.41.0000, 7210.49.0030, 7210.49.0040, 7210.49.0045, 7210.49.0091, 7210.49.0095, 7210.61.0000, 7210.69.0000, 7210.70.6030, 7210.70.6060, 7210.70.6090, 7210.90.6000, 7210.90.9000, 7212.20.0000, 7212.30.1030, 7212.30.1090, 7212.30.3000, 7212.30.5000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7212.50.0000, 7212.60.0000, 7225.91.0000, 7225.92.0000, 7226.99.0110, ve 7226.99.0130 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

