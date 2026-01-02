ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik 1 Aralık 2022 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde Güney Kore çıkışlı söz konusu ürünün normal değerlerin altından satılmadığını tespit etti. Bu doğrultuda Husteel Co., Ltd., Hyundai Steel Pipe Co., Ltd., NEXTEEL Co., Ltd. ve SeAH Steel Corporation için ağırlıklı ortalama damping marjı ön sonuçlara paralel şekilde sıfır olarak belirlendi.