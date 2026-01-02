 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna vergi getirmedi

Cuma, 02 Ocak 2026 14:02:32 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna yönelik 1 Aralık 2022 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde Güney Kore çıkışlı söz konusu ürünün normal değerlerin altından satılmadığını tespit etti. Bu doğrultuda Husteel Co., Ltd., Hyundai Steel Pipe Co., Ltd., NEXTEEL Co., Ltd. ve SeAH Steel Corporation için ağırlıklı ortalama damping marjı ön sonuçlara paralel şekilde sıfır olarak belirlendi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri temkinli beklentiler nedeniyle yatay

31 Ara | Boru

ABD’nin mekanik boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,1 düştü

30 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düşerken Kanada’da yükseldi- 53. hafta, 2025

29 Ara | Çelik Haberler

Avrasya Ekonomik Komisyonu Çin’den ithal dikişsiz OCTG boruya dönem sonu incelemesi başlattı

26 Ara | Çelik Haberler

Arabian Pipes Riyad’da OCTG boru bağlantı elemanı tesisi kuruyor

26 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları zayıf satışlar nedeniyle çoğunlukla yatay

25 Ara | Boru

Kanada beş ülkeden ithal OCTG boruya geçici antidamping vergisi uygulayacak

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 düştü

25 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri ölü sezonun baskısıyla yatay seyretti

24 Ara | Boru

Ukrayna Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya dönem sonu incelemesi başlattı

24 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis