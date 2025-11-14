ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın vergilerini iptal etmesi ithalatta yeniden artışa yol açabilir

ABD Yüksek Mahkemesi’nin 2026’nın ortasında açıklaması beklenen ve ABD Başkanı Trump’ın 2025’in başlarında ulusal güvenlik gerekçesiyle ithalata vergi getirerek yürütme yetkisini aşıp aşmadığını değerlendiren kararın, ABD'nin ithalatında yeniden artışa yol açabileceği belirtiliyor. Piyasa kaynaklarının SteelOrbis’e aktardığına göre mevcut vergiler ithalatı keskin biçimde düşürmeye ve ABD’de yerel fiyatları yükseltip ithal fiyatları cazip kılmaya devam ettiği sürece önümüzdeki bahar aylarında çelik ithalatında büyük bir artış yaşanabilir.

5 Kasım Çarşamba günü ABD Yüksek Mahkemesi’nde Trump’ın vergi yetkilerine karşı açılan davaya ilişkin sözlü duruşmanın ardından bahis piyasalarında Trump’ın bu yıl uluslararası vergiler konusunda attığı “aykırı” adımlar nedeniyle davayı kazanma ihtimalinin düşük görüldüğü bildirildi. Kaynaklar, mahkemenin Trump aleyhine karar vermesi halinde bu zamana kadar vergiler kapsamında tahsil edilen 3 trilyon $’ın üzerinde tutarın etkilenen taraflara hazineden geri ödenmesi gerekebileceğini belirtti.

ABD’nin Doğu Kıyısı merkezli bir ithalatçı, “Eğer Yüksek Mahkeme Trump’ın elinden vergi yetkilerini alır ve tüm vergi gelirlerini geri ödememiz gerekirse piyasa ithal malzemeyle dolacak. Çalkantılı bir döneme hazır olun,” ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan bilgilere göre davadan sorumlu Yargıç Roberts son duruşmada vergilerin ABD vatandaşları için de ilave bir vergi etkisi yarattığını ve bu durumun Kongre’nin yetki alanına girdiğini ifade etti. Tartışmalar ayrıca Trump’ın getirdiği vergilere dayanak olarak gösterdiği 1977 tarihli Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası (IEEPA) kapsamında vergilerin yasal olup olmadığı konusuna yoğunlaştı.

Trump, yaptığı son açıklamalarda şimdiye kadar toplanan vergi gelirlerinin büyük boyutta olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Aynı ithalatçı, “Trump bu hafta vergilerin IEEPA kapsamında yasa dışı bulunması halinde iade işlemlerinin 3 trilyon $’ı aşabileceğini söyledi,” dedi. Trump’ın daha sonra yaptığı açıklamada yargıçlara geri ödeme maliyetleri konusunda yanlış rakamlar verildiğini iddia etmesi bazılarına göre Yüksek Mahkeme’de davayı kaybetme olasılığının artık daha da netleştiğine işaret ediyor.

Davanın merkezinde, Trump’ın ticaret açığı nedeniyle ilan ettiğini söylediği “ulusal acil durumu” gerekçe gösterip Kongre’yi es geçerek IEEPA kapsamında karşılıklı “genel” vergi uygulama yetkisine sahip olup olmadığı sorusu yer alıyor. Ayrı bir adli süreçte ise şu anda %50 oranında uygulanan 232. Madde vergileri bu yılın başlarında açılan davada onanmış ve Yüksek Mahkeme’ye yapılan temyiz başvurusu reddedilmişti. Trump, bu vergilerin yasa dışı göçü kontrol altına almak ve özellikle Meksika ile Kanada’dan ABD’ye giren uyuşturucu akışını durdurmak için gerekli olduğunu savunuyor.

Her ne kadar Trump birçok ülke ile yaptığı görüşmelerde bazı karşılıklı vergileri düşürmüş olsa da ilk döneminde yürürlüğe koyduğu ve bu yıl tekrar devreye aldığı 232. Madde çelik vergileri halen rekor seviyedeki %50 oranında uygulanıyor. Bu da ABD’nin başlıca ticaret ortakları olan Kanada, Güney Kore ve Meksika’dan yapılan kritik çelik ürünlerinin ithalatını sertçe azaltmış durumda. Uzmanlar, Yüksek Mahkeme’nin mevcut IEEPA odaklı incelemesinin 232. Madde vergilerini etkilemesini beklemiyor.

ABD’de ithalatın tarihin en düşük seviyelerine inmesine paralel olarak yerel çelik üreticilerinin uzun süreli müşterilerine dahi arzı sınırlayan “tahsis” uygulamalarını artırdığı belirtiliyor. Bu uygulamalar ithalatın düşmeye devam ettiği bir ortamda piyasaya sunulan çelik arzını düşürerek fiyatları yukarıda tutmayı amaçlıyor.

Aynı piyasa kaynağı, ilk inşaat demiri fiyat artışı duyurusunun gelmesi üzerine yaptığı değerlendirmede, “Şu anda ABD’de arz ve talep birbirine yakın. Kimse arz tahsisini sevmez ama üreticiler kısa vadede buna devam edeceklerini söylüyor. Firmalar inşaat demiri olmadan faaliyet gösteremeyeceği ve üreticiler durumun kısa sürede düzelmeyeceğini söylediği için ithalat muhtemelen ilkbahar aylarında artacak. İthal fiyatların yerel fiyatlara eşit veya biraz daha düşük olduğu durumda ABD’li üreticiler pazar payını ithalata bırakmamak için agresif fiyat politikaları izleyecek,” şeklinde konuştu.

ABD’nin ve diğer ülkelerin yayımladığı verilere göre ülkede sıcak rulo sac ithalatı yıllık bazda sertçe azaldı, 2024’te ABD’nin toplam sıcak rulo sac ithalatının %48’ini oluşturan Kanada’dan yapılan sıcak rulo sac ithalatı 2024’teki 1.085.698 mt seviyesinden güncel verilere göre 486.221 mt’a gerileyerek %55,2 düşüş kaydetti. Güney Kore’den yapılan sıcak rulo sac ithalatı ise %51,2 düşüşle 500.204 mt’dan 244.301 mt’a geriledi. 2024’te toplam ABD’nin sıcak rulo sac ithalatında %8’lik paya sahip Meksika, 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 188.534 mt’dan 2025'in Kasım ayı itibarıyla 100.246 mt’a gerileyerek ABD’ye ihracatını neredeyse yarıya düşürdü.