ABD altı ülkeden ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca dönem sonu incelemeleri başlattı

Pazartesi, 01 Aralık 2025 15:13:42 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret Komisyonunun (ITC), Çin ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca uygulanan telafi edici vergi ve Çin, Almanya, Japonya, Güney Kore, İsveç ve Tayvan’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemeleri başlattığını duyurdu.

ITC, söz konusu vergilerin kaldırılmasının öngörülebilir süre zarfında dampingli ve teşvikli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını tespit edecek.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Çinli ihracatçıların tamamı için %407,52; CD Walzholz ile Thyssenkrupp Electrical Steel için %98,84 ve diğer Alman ihracatçılar için %86,29; JFE Steel Corporation ile Sumitomo Corporation için %204,79 ve diğer Japon ihracatçılar için %135,59; POSCO/Daewoo International Corporation ve diğer Güney Koreli ihracatçılar için %6,88; Surahammars Bruks AB ve diğer İsveçli ihracatçılar için %126,72; Leicong Industrial Company için %52,23 ve China Steel Corporation ile diğer Tayvanlı ihracatçılar için %27,54 seviyelerinde yer alıyor.

Ayrıca teşvik oranları Baoshan Iron & Steel Co., Ltd ve diğer tüm ihracatçılar için %158,88 seviyesinde bulunuyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7225.19.0000, 7226.19.1000 ve 7226.19.9000 kodları altında yer alıyor. Söz konusu ürünler 7225.50.8085, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050, 7226.92.8050 ve 7226.99.0180 kodları altında da yer alabilir.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

